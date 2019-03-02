2019-03-02T14:19:26+03:00
Общество

В Нижнекамске бесплатно сдадут 47 квартир врачам дефицитных специальностей

Программой "Арендное жилье" в городе уже пользуются несколько десятков врачей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что в 2019 году Нижнекамск ожидает получение 47 квартир в рамках программы «Арендное жильё». Их планируют бесплатно сдавать врачам дефицитных в городе профессий, которые переезжают на работу в город нефтехимиков.

Известно, что на данный момент подобной программой в городе пользуются несколько десятков докторов. Они оплачивают лишь коммунальные услуги.

В общем же на сегодняшний день в медучреждениях Нижнекамского района работают 4777 человек: 711 врачей и 2457 средних медработников. Однако в городе все равно ощущается нехватка некоторых узких специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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