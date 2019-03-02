В Казани посреди ночи угарным газом отравились женщина и двое детей

СЕГОДНЯ 13:20 2019-03-02T13:20:57+03:00

Все они были госпитализированны в больницу

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В 01.58 в субботу, 2 марта, в Казани из-за отравления угарным газом были госпитализированы женщина и двое детей. Инцидент произошел в Авиастроительном районе городе в квартире по адресу улица Белинского, 17.

Известно, что 42-летняя женщина и 16-летняя девочка были оперативно доставлены в клиническую больницу №7, а 10-летний мальчик был отправлен в детскую республиканскую клиническую больницу.

Причина происшествия устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU