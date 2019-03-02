2019-03-02T13:20:57+03:00
Общество

В Казани посреди ночи угарным газом отравились женщина и двое детей

Все они были госпитализированны в больницу
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Причина происшествия устанавливаетсяПричина происшествия устанавливается
Изменить размер текста:

В 01.58 в субботу, 2 марта, в Казани из-за отравления угарным газом были госпитализированы женщина и двое детей. Инцидент произошел в Авиастроительном районе городе в квартире по адресу улица Белинского, 17.

Известно, что 42-летняя женщина и 16-летняя девочка были оперативно доставлены в клиническую больницу №7, а 10-летний мальчик был отправлен в детскую республиканскую клиническую больницу.

Причина происшествия устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане на капитальный ремонт домов в 2019 году потратят более 5,8 миллиардов рублей
В Нижнекамске 18-летняя парня подозревают в половой связи с 13-летней девочкой
Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле посетит Казань, чтобы встретится с Рустамом Миннихановым
В Набережных Челнах девушка решила судиться из-за свадебного платья
В Нижнекамске бесплатно сдадут 47 квартир врачам дефицитных специальностей
В Чувашии снег, упавший на "Газель", пробил ей крышу
В Татарстане на трассе перевернулся автомобиль с двумя детьми
Татарский ТЮЗ отправляется на гастроли по Татарстану
С апреля по июнь в Казани пройдет Международный театральный фестиваль «Европа-Россия-Азия»
В Татарстане еще 5 МФЦ начали выдавать биометрические загранпаспорта
В марте в Казани собираются снести 14 торговых объектов
В конкурсную программу Международного фестиваля азиатского кино вошли две татарстанские картины
Казанский пороховой завод оштрафован на 50 тысяч рублей из-за мусора
В Чувашии спасателям пришлось спуститься в колодец, чтобы вытащить собаку
В Набережных Челнах прокуратура требует возбудить уголовное дело о падении на пенсионерку глыбы льда
С 15 марта в Казани автобус №62 будет ходить по-новому
«Он готов ко всему, что двигает Россию вперед»: Тина Канделаки поздравила президента Татарстана с днем рождения
«Если ничего не предпринимать, дом разрушится»: в Казани под тяжестью снега провалилась крыша здания 19 века
Житель Марий Эл, убивший человека чайником, приговорен к 7,5 колонии