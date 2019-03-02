В Татарстане на трассе перевернулся автомобиль с двумя детьми

СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-02T10:59:27+03:00

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Утром в пятницу, 1 марта, на 912 километре трассы М7 в сторону Набережных Челнов ехал легковой автомобиль. В салоне находилось три девушки и два ребенка. В какой-то момент водитель, видимо, не справилась с управлением и транспортное средство перевернулось.

В результате инцидента никто не пострадал, но поставить машину на колеса самостоятельно девушки не смогли. К счастью, в этот момент мимо проезжало несколько фур, чьи водители решили помочь легковушке.

- Дай Вам Бог здоровья, что не проехали мимо и помогли нам. В состоянии шока не запомнили номера фур (к большому сожалению) Люди, будьте осторожней.Всем добра! - написала после инцидента одна из девушек в соцсетях.

В комментариях под постом дальнобойщиков за их поступок поблагодарили и другие жители города.

- Респект мужики, есть добрые люди! Автор, а вам побыстрее это пережить и вспоминать только в истории. Будьте аккуратнее на дороге, - написал Леха Аксенов.

- Дай бог этим людям крепкого здоровья, и всем кто неравнодушен на дорогах, - добавляет Гульнара Гайфуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU