2019-03-02T10:59:27+03:00
Происшествия

В Татарстане на трассе перевернулся автомобиль с двумя детьми

Поставить машину на колеса ее владелице помогли неравнодушные дальнобойщики
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Утром в пятницу, 1 марта, на 912 километре трассы М7 в сторону Набережных Челнов ехал легковой автомобиль. В салоне находилось три девушки и два ребенка. В какой-то момент водитель, видимо, не справилась с управлением и транспортное средство перевернулось.

В результате инцидента никто не пострадал, но поставить машину на колеса самостоятельно девушки не смогли. К счастью, в этот момент мимо проезжало несколько фур, чьи водители решили помочь легковушке.

- Дай Вам Бог здоровья, что не проехали мимо и помогли нам. В состоянии шока не запомнили номера фур (к большому сожалению) Люди, будьте осторожней.Всем добра! - написала после инцидента одна из девушек в соцсетях.

В комментариях под постом дальнобойщиков за их поступок поблагодарили и другие жители города.

- Респект мужики, есть добрые люди! Автор, а вам побыстрее это пережить и вспоминать только в истории. Будьте аккуратнее на дороге, - написал Леха Аксенов.

- Дай бог этим людям крепкого здоровья, и всем кто неравнодушен на дорогах, - добавляет Гульнара Гайфуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии снег, упавший на "Газель", пробил ей крышу
Татарский ТЮЗ отправляется на гастроли по Татарстану
С апреля по июнь в Казани пройдет Международный театральный фестиваль «Европа-Россия-Азия»
В Татарстане еще 5 МФЦ начали выдавать биометрические загранпаспорта
В марте в Казани собираются снести 14 торговых объектов
В конкурсную программу Международного фестиваля азиатского кино вошли две татарстанские картины
Казанский пороховой завод оштрафован на 50 тысяч рублей из-за мусора
В Чувашии спасателям пришлось спуститься в колодец, чтобы вытащить собаку
В Набережных Челнах прокуратура требует возбудить уголовное дело о падении на пенсионерку глыбы льда
С 15 марта в Казани автобус №62 будет ходить по-новому
«Он готов ко всему, что двигает Россию вперед»: Тина Канделаки поздравила президента Татарстана с днем рождения
«Если ничего не предпринимать, дом разрушится»: в Казани под тяжестью снега провалилась крыша здания 19 века
Житель Марий Эл, убивший человека чайником, приговорен к 7,5 колонии