2019-03-02T09:55:52+03:00
Звезды

Татарский ТЮЗ отправляется на гастроли по Татарстану

Кариевцы покажут свои лучшие спектакли в Альметьевске, Азнакаево и Ютазинском районе республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба татарского государственного театра юного зрителя имени Габдулы КариеваФото: пресс-служба татарского государственного театра юного зрителя имени Габдулы Кариева
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Уже в воскресенье, 3 марта, начнутся очередные гастроли татарского государственного театра юного зрителя имени Габдулы Кариева по Татарстану. Артисты представят 3 премьерных спектакля 2018 года: «Необыкновенные ичиги», «Удивительное путешествие кролика Эдварда» и «Любовь и голуби».

В частности, 3 и 4 марта кариевцы выступят в Альметьевске, 5 марта – в Азнакаево, а 6 – в Ютазинском районе.

Пресс-служба театра напоминает, что все спектакли обеспечены синхронным переводом на русский язык.

ИСТОЧНИК KP.RU

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