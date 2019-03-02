Татарский ТЮЗ отправляется на гастроли по Татарстану
Кариевцы покажут свои лучшие спектакли в Альметьевске, Азнакаево и Ютазинском районе республики
Фото: пресс-служба татарского государственного театра юного зрителя имени Габдулы Кариева
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Уже в воскресенье, 3 марта, начнутся очередные гастроли татарского государственного театра юного зрителя имени Габдулы Кариева по Татарстану. Артисты представят 3 премьерных спектакля 2018 года: «Необыкновенные ичиги», «Удивительное путешествие кролика Эдварда» и «Любовь и голуби».
В частности, 3 и 4 марта кариевцы выступят в Альметьевске, 5 марта – в Азнакаево, а 6 – в Ютазинском районе.
Пресс-служба театра напоминает, что все спектакли обеспечены синхронным переводом на русский язык.
ИСТОЧНИК KP.RU