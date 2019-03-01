В Татарстане еще 5 МФЦ начали выдавать биометрические загранпаспорта

СЕГОДНЯ 18:42 2019-03-01T18:42:47+03:00

На его оформление через МФЦ уйдет месяц. Фото: Екатерина СМБАТЯН

В скором времени это начнут делать и еще в трех многофункциональных центрах

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В Татарстане еще в 5 многофункциональных центрах (МФЦ) начали оформлять и выдавать биометрические загранпаспорта. Это филиалы в Нижнекамске, Набережных Челнах, Зеленодольске, Лениногорске и Альметьевске. До этого документ можно было получить лишь в казанском МФЦ «Приволжский».

При этом в ближайшее время биометрический загранпаспорт начнут выдавать в Елабуге, Чистополе и Бугульме.

Стоит отметить, что на его оформление через МФЦ уйдет месяц.

Напомним, биометрический загранпаспорт выдается на 10 лет и содержит полную информацию о владельце документа. Его невозможно подделать или использовать другим лицам, поскольку в него введены уникальные, неповторимые сведения о человеке - расстояние между зрачками глаз и рисунок отпечатков пальцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU