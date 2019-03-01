В марте в Казани собираются снести 14 торговых объектов

СЕГОДНЯ 18:32 2019-03-01T18:32:28+03:00

Незаконные павильоны сейчас находятся на улицах Галии Кайбицкой, Беломорской, Воровского, Челюскина и Фучика Фото: Валерия Рудометова

Все они были построены незаконно

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Стало известно, что в марте в Казани снесут 14 незаконно построенных торговых объекта. Соответствующее постановление вместе с адресами точек появилось в сборнике муниципальных документов на сайте мэрии города.

В частности, незаконные павильоны сейчас находятся на улицах Галии Кайбицкой, Беломорской, Воровского, Челюскина и Фучика.

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ИСТОЧНИК KP.RU