В марте в Казани собираются снести 14 торговых объектов
Все они были построены незаконно
Незаконные павильоны сейчас находятся на улицах Галии Кайбицкой, Беломорской, Воровского, Челюскина и ФучикаФото: Валерия Рудометова
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Стало известно, что в марте в Казани снесут 14 незаконно построенных торговых объекта. Соответствующее постановление вместе с адресами точек появилось в сборнике муниципальных документов на сайте мэрии города.
В частности, незаконные павильоны сейчас находятся на улицах Галии Кайбицкой, Беломорской, Воровского, Челюскина и Фучика.
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ИСТОЧНИК KP.RU