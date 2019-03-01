2019-03-01T19:06:38+03:00
Звезды

С апреля по июнь в Казани пройдет Международный театральный фестиваль «Европа-Россия-Азия»

Спектакли участников покажут на сцене театра им.В.Качалова
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: пресс-служба Казанского академического русского Большого драматического театра им.В.КачаловаФото: пресс-служба Казанского академического русского Большого драматического театра им.В.Качалова
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В этом году с апреля по июнь в столице Татарстана пройдет Международный театральный фестиваль «Европа-Россия-Азия».

На нем, в том числе, будут представлены спектакли от режиссеров из Германии, России и Китая. Постановки покажут на сцене театра им.В.Качалова

Откроют событие артисты труппы из Ганновера. 3 и 4 апреля зрители увидят спектакль Ларса-Оле Вальбурга «На западном фронте без перемен» по роману Эриха-Марии Ремарка.

А 4 и 5 июня петербургский театр «Балтийский дом» представит шекспировского «Макбета» в интерпретации Люка Персеваля.

Также фестиваль наполнят гастроли московской Студии театрального искусства под руководством Сергея Женовача. Будут показаны три спектакля: «Три сестры» и «Записные книжки» А.П.Чехова, а также «Самоубийца» Н.Эрдмана (12, 13, 15,16, 18 и 19 июня).

Завершит все спектакль «Ли Бай» от пекинского народного художественного театра (27, 28, 29 июня).

ИСТОЧНИК KP.RU

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