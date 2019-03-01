В конкурсную программу Международного фестиваля азиатского кино вошли две татарстанские картины

СЕГОДНЯ 18:01 2019-03-01T18:01:59+03:00

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Со 2 марта в Шарм-эль-Шейхе (Египет) стартует Международный фестиваль азиатского кино. В его конкурсную программу вошли две татарстанские картины: «Байгал» Ильдара Ягафарова и «Кое-что из ее дневника» Салавата Юзеева.

Показы еще двух фильмов, созданных в республике, пройдут в рамках внеконкурсной программы – документальная картина Ильшата Рахимбая «Сложный узор» и лента «Овертайм» (проект «КиноМавлид-2018»).

Сам кинофестиваль будет проходить до 8 марта. За это время зрителям и жюри покажут 58 фильмов из 26 стран и регионов, в том числе из Саудовской Аравии, Индии, Южной Кореи, Азербайджана, Шри-Ланки, Индонезии, Сингапура, Татарстана, Таджикистана, Бахрейна, Ирана, Ирака и Афганистана.

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ИСТОЧНИК KP.RU