2019-03-01T17:01:59+03:00
Общество

В Набережных Челнах прокуратура требует возбудить уголовное дело о падении на пенсионерку глыбы льда

В надзорном органе считают, что в произошедшем виноват главный инженер ООО «ЖЭУ 51»
Олег ЛУГОВОЙ
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Результаты проверки были переданы в полицию с требованием возбудить уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»Результаты проверки были переданы в полицию с требованием возбудить уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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ЧП произошло 16 февраля. Тогда в татарстанском Автограде возле дома №12, что в 50-ом комплексе, на 67-летнюю горожанку с козырька балкона пятого этажа упала глыба льда. Пенсионерка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова надзорным органом была проведена проверка.

Так, выяснилось, что техобслуживанием, санитарным содержанием и текущим ремонтом указанного дома занимается ООО «ЖЭУ 51». И именно его главный инженер, как ответственное лицо, вовремя не организовал очистку того самого козырька от снега и наледи, а также не обеспечил ограждение опасной зоны под балконом.

Результаты проверки были переданы в полицию с требованием возбудить уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сообщает прокуратура Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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