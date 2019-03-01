Казанский пороховой завод оштрафован на 50 тысяч рублей из-за мусора
Предприятие вываливало его на своей территории
Фото: dic.academic.ru
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Росприроднадзор Татарстана потребовал через суд оштрафовать Казанский пороховой завод на 50 тысяч рублей. Причиной иска стала неправильная утилизация мусора предприятием.
Как оказалось, 2 ноября 2018 года на территории завода были обнаружены отходы, которые вываливали рабочие.
Заседание по данному делу состоялся в пятницу, 1 марта, но представители ответчика на него не явились. Суд встал на сторону истца и привлек Казанский пороховой завод к административной ответственности заочно.
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ИСТОЧНИК KP.RU