В Чувашии спасателям пришлось спуститься в колодец, чтобы вытащить собаку

СЕГОДНЯ 17:26 2019-03-01T17:26:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 28 февраля, в 21.35 в Чувашскую республиканскую поисково-спасательную служба позвонила взволнованная женщина. Она рассказала, что ее собака по кличке Лесси провалилась в колодец и не может самостоятельно выбраться. Инцидент произошел в садоводческом товариществе «Юбилейный».

Дежурной смене спасателей пришлось использовать альпинистское снаряжение и спускаться на дно колодца за животным. Собака была успешно эвакуирована и возращена хозяйке.

Фото: "Чувашская республиканская поисково-спасательная служба" ГКЧС Чувашии

Позже женщина написала письмо на имя начальника поисково-спасательной службы, в котором выразила благодарность и спасателям, и их родителям и даже оператору, которая приняла ее звонок.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU