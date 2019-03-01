В Чувашии спасателям пришлось спуститься в колодец, чтобы вытащить собаку
В четверг, 28 февраля, в 21.35 в Чувашскую республиканскую поисково-спасательную служба позвонила взволнованная женщина. Она рассказала, что ее собака по кличке Лесси провалилась в колодец и не может самостоятельно выбраться. Инцидент произошел в садоводческом товариществе «Юбилейный».
Дежурной смене спасателей пришлось использовать альпинистское снаряжение и спускаться на дно колодца за животным. Собака была успешно эвакуирована и возращена хозяйке.
Фото: "Чувашская республиканская поисково-спасательная служба" ГКЧС Чувашии
Позже женщина написала письмо на имя начальника поисково-спасательной службы, в котором выразила благодарность и спасателям, и их родителям и даже оператору, которая приняла ее звонок.
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ИСТОЧНИК KP.RU