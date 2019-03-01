С 15 марта в Казани автобус №62 будет ходить по-новому

СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-01T16:40:43+03:00

Он будет следовать по маршруту «Магазин IKEA – Осиново»

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Сейчас в Казани автобус №62 возит пассажиров от Проспекта Победы до поселка Осиново. Его маршрут продлили в конце прошлого года для обслуживания жителей ЖК «Салават купере». Вот только из-за этого приходится долго ждать автобус.

Поэтому, чтобы уменьшить интервал между общественным транспортом, с 15 марта автобус №62 будет ходить до Осиново от остановки «Магазин IKEA».

От которой до остановки «Проспект Победы», можно добраться на автобусах: №5 «ЦУМ – ул.Халитова», №30 «Станция Лагерная – переулок Дуслык», №31 «Магазин IKEA – ж.м.Старое Победилово», №34 «Ж.м.Дербышки – ж.м.Ферма-2», №77 «Переулок Дуслык – Нефтебаза».

По этим направлениям работают 102 единицы общественного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU