«Он готов ко всему, что двигает Россию вперед»: Тина Канделаки поздравила президента Татарстана с днем рождения

СЕГОДНЯ 16:18 2019-03-01T16:18:45+03:00

Кроме того, телеведущая призналась, что до сих пор ее поражает в Рустаме Минниханове

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1 марта, свой 62-ой день рождения отмечает президент Татарстана Рустам Минниханов. С праздником его поспешила поздравить и телеведущая Тина Канделаки. В своем telegram-канале она написала, как именно познакомилась Миннихановым, и чем он ее поразил.

- Мы познакомились, когда я еще работала на СТС, и Роднянский возил нас в турне по городам в связи с обновлением канала. Еще 15 лет назад Минниханов поразил меня всем: от умения управлять вертолетом до живой заинтересованности во всем новом, современном, развивающемся и полезном, - призналась известная телеведущая.

Также она отметила, что для президента Татарстана будто не существует никаких проблем: он и скоростные машины водит, и активно ведет свой Instagram, и налаживает электронный документооборот в регионе. «Он готов ко всему, что двигает Россию вперед»: констатировала телеведущая.

В конце Тина Канделаки заметила, что не удивится, если стараниями Минниханова в Татарстане раньше, чем в других регионах начнут использовать роботов.

ИСТОЧНИК KP.RU