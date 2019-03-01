«Он готов ко всему, что двигает Россию вперед»: Тина Канделаки поздравила президента Татарстана с днем рождения
1 марта, свой 62-ой день рождения отмечает президент Татарстана Рустам Минниханов. С праздником его поспешила поздравить и телеведущая Тина Канделаки. В своем telegram-канале она написала, как именно познакомилась Миннихановым, и чем он ее поразил.
- Мы познакомились, когда я еще работала на СТС, и Роднянский возил нас в турне по городам в связи с обновлением канала. Еще 15 лет назад Минниханов поразил меня всем: от умения управлять вертолетом до живой заинтересованности во всем новом, современном, развивающемся и полезном, - призналась известная телеведущая.
Также она отметила, что для президента Татарстана будто не существует никаких проблем: он и скоростные машины водит, и активно ведет свой Instagram, и налаживает электронный документооборот в регионе. «Он готов ко всему, что двигает Россию вперед»: констатировала телеведущая.
В конце Тина Канделаки заметила, что не удивится, если стараниями Минниханова в Татарстане раньше, чем в других регионах начнут использовать роботов.
ИСТОЧНИК KP.RU