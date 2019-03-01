Житель Марий Эл, убивший человека чайником, приговорен к 7,5 колонии

СЕГОДНЯ 15:58 2019-03-01T15:58:18+03:00

Ему понадобилось всего три удара

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В Марий Эл 49-летнему местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 26 октября прошлого года в одном из поселков Звениговского района республики осужденный выпивал вместе с приятелем. Застолье проходило в квартире последнего.

В один из моментов между пьяными мужчинам вспыхнула ссора. В ходе конфликта гость схватил керамический чайник и три раза ударим им по голове хозяина. После этого осужденный лег спать, а когда утром он проснулся, то увидел, что его приятель скончался.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания к колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Марий Эл. - Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU