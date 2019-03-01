2019-03-01T16:04:32+03:00
Общество

«Если ничего не предпринимать, дом разрушится»: в Казани под тяжестью снега провалилась крыша здания 19 века

Речь идет о постройке по адресу Каюма Насыри, 12 в Старо-Татарской слободе города [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: vk.com/yasaveyevФото: vk.com/yasaveyev
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В пятницу, 1 марта, житель Казани Искандер Ясавеев выложил на своей соцстранице фотографию дома с обрушивающейся от мокрого снега крышей. Мужчина забил тревогу: историческая постройка 19 века разрушается на глазах!

Фото: vk.com/yasaveyev

Фото: vk.com/yasaveyev

Речь идет об одноэтажном доме по адресу Каюма Насыри, 12 в Старо-Татарской слободе. Здание не входит в перечень объектов культурного наследия, но образует вместе с соседним домом Марджани и двухэтажным домом второй половины 19 века небольшую историческую постройку.

- Если ничего не предпринимать, то дом разрушится, будет снесен, а на его месте появится еще один новодел, - считает Ясавеев.

Фото: vk.com/yasaveyev

Фото: vk.com/yasaveyev

Казанец отмечает, что к Универсиаде-2013 постройка была всего лишь покрашена, а на окна были повешены занавески, «скрывающие ее внутренние запустение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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