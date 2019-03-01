«Если ничего не предпринимать, дом разрушится»: в Казани под тяжестью снега провалилась крыша здания 19 века
В пятницу, 1 марта, житель Казани Искандер Ясавеев выложил на своей соцстранице фотографию дома с обрушивающейся от мокрого снега крышей. Мужчина забил тревогу: историческая постройка 19 века разрушается на глазах!
Фото: vk.com/yasaveyev
Речь идет об одноэтажном доме по адресу Каюма Насыри, 12 в Старо-Татарской слободе. Здание не входит в перечень объектов культурного наследия, но образует вместе с соседним домом Марджани и двухэтажным домом второй половины 19 века небольшую историческую постройку.
- Если ничего не предпринимать, то дом разрушится, будет снесен, а на его месте появится еще один новодел, - считает Ясавеев.
Фото: vk.com/yasaveyev
Казанец отмечает, что к Универсиаде-2013 постройка была всего лишь покрашена, а на окна были повешены занавески, «скрывающие ее внутренние запустение».
ИСТОЧНИК KP.RU