Татарстанская писательница Гузель Яхина во второй раз претендует на литературную премию «Большая книга»

СЕГОДНЯ 15:28 2019-03-01T15:28:42+03:00

В 2015 году автор уже получала ее за роман «Зулейха открывает глаза»

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В четверг, 28 февраля, на официальном сайте национальная литературной премии «Большая книга» было объявлено о завершении приема заявок на соискание.

Кроме того, в сообщении была опубликована часть авторов, которые будут претендовать на победу в 2019 году. Среди прочих оказалась и татарстанская писательница Гузель Яхина, которая уже получала данную премию в 2015 году за роман «Зулейха открывает глаза». Видимо теперь на очереди вторая ее книга - «Дети мои».

Известно, что всего на получение «Большой книги» в 2019 году претендует 343 произведения. В конце мая на традиционном Литературном обеде станут известны имена финалистов премии.

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ИСТОЧНИК KP.RU