Татарстанская писательница Гузель Яхина во второй раз претендует на литературную премию «Большая книга»
В четверг, 28 февраля, на официальном сайте национальная литературной премии «Большая книга» было объявлено о завершении приема заявок на соискание.
Кроме того, в сообщении была опубликована часть авторов, которые будут претендовать на победу в 2019 году. Среди прочих оказалась и татарстанская писательница Гузель Яхина, которая уже получала данную премию в 2015 году за роман «Зулейха открывает глаза». Видимо теперь на очереди вторая ее книга - «Дети мои».
Известно, что всего на получение «Большой книги» в 2019 году претендует 343 произведения. В конце мая на традиционном Литературном обеде станут известны имена финалистов премии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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