2019-03-01T15:02:58+03:00
Происшествия

В Татарстане будут судить двух иностранцев, задержанных с 10 кг синтетических наркотиков

Свою вину мужчины так и не признали
Олег ЛУГОВОЙ
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Наркотики нашли в машине.Наркотики нашли в машине.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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За попытку продажи особо крупной партии наркотиков в составе организованной группы в Татарстане будут судить двух иностранцев.

Как следует из материалов уголовного дела, в начале прошлого года пока неустановленное лицо организовало преступную группу по продаже наркотиков по все России. Ее членом стал 46-летний гражданин Украины, который в этот криминальный бизнес подтянул своего приятеля.

Так, вместе с ним в июне 2018 года в Москве он забрал из тайника 10 кг синтетических наркотиков. С целью продажи этой партии сообщники выехали из столицы на автомобиле «Daewoo Nexia», взяв направление на Пермь и Челябинск.

Но не доехали. Их машина привлекла внимание полицейских на стационарном посту «Малиновка» трассы М-7 «Волга» в Верхнеуслонском районе Татарстана. Стражи порядка обнаружили партию наркотиков и мужчин задержали.

- Свою вину соучастники не признали. После вручения им копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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