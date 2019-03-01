В Чувашии букмекерскую контору оштрафовали на полмиллиона рублей за соседство с надувным батутом

СЕГОДНЯ 14:53 2019-03-01T14:53:09+03:00

Что именно появилось на территории раньше: букмекерская контора ил надувной аттракцион в прокуратуре не уточняют Фото: Ольга Гончарова

На заведение в прокуратуру пожаловались местные жители

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В Новочебоксарске букмекерская контора выплатить штраф в размере 550 тысяч рублей из-за своего соседства с детским надувным батутом. На заведение в прокуратуру пожаловались местные жители.

- Организация нарушила Положение о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, - объясняют в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

При этом, что именно появилось на территории раньше: букмекерская контора или надувной аттракцион в надзорном ведомстве не уточняют.

Отмечается, что проставление суда о назначении штрафа в законную силу пока не вступило.

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ИСТОЧНИК KP.RU