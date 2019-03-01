В Чувашии букмекерскую контору оштрафовали на полмиллиона рублей за соседство с надувным батутом
В Новочебоксарске букмекерская контора выплатить штраф в размере 550 тысяч рублей из-за своего соседства с детским надувным батутом. На заведение в прокуратуру пожаловались местные жители.
- Организация нарушила Положение о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, - объясняют в пресс-службе прокуратуры Чувашии.
При этом, что именно появилось на территории раньше: букмекерская контора или надувной аттракцион в надзорном ведомстве не уточняют.
Отмечается, что проставление суда о назначении штрафа в законную силу пока не вступило.
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ИСТОЧНИК KP.RU