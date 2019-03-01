2019-03-01T14:17:54+03:00
Происшествия

В Чебоксарах за смерть человека в шахте лифта суд назначил экс-директору штраф в 30 тысяч рублей

Сообщается, что перед сестрой погибшего вину загладили
Олег ЛУГОВОЙ
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Уголовное дело было прекращено.Уголовное дело было прекращено.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Экс-директора строительно-монтажного управления ООО «СУОР» обвинялся в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Вечером 23 марта 2018 года в Чебоксарах 34-летний мужчина зашел в недостроенный дом №1, что на улице Академика Челомея.

Объект должны были сдать еще в 2016 году, но там не были установлены лифты. Тем не менее на четвертом этаже дома в одной из квартир незаконно жили люди. К ним-то в гости и зашел мужчина.

Он вместе с «хозяевами» выпил. А после застолья вышел в подъезд, вскрыл двери неработающего лифта и упал в шахту. От полученных трав он скончался на месте.

В суде было доказано, что трагедия произошла из-за того, что директор ООО «СУОР» не принял никаких мер по не допуску посторонних на еще не сданный дом.

- Поскольку обвиняемый не был судим, причиненный сестре погибшего вред заглажен, уголовное дело в отношении него прекращено. Мужчине назначили штраф в 30 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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