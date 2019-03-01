В Набережных Челнах на территории микрорайона «КамПИ» построят пять 17-этажных домов
В микрорайоне «КамПИ» Набережных Челнов начнут осваивать 5,3 гектара пустующей территории. По информации «Челнинских известий», здесь планируется построить пять 17-этажных домов на 1 415 человек. В общей сложности будет возведено 42 тысячи квадратных метров жилья.
Отметим, что речь идет об участке между учебным корпусом филиала Казанского федерального университета и торговым центром. Для детей там будут работать школы и детские сады в пешей доступности. Кроме того, жителей обещают обеспечить доступными парковками.
Застройка микрорайона начнется в 2020-2021 годах.
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ИСТОЧНИК KP.RU