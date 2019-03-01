2019-03-01T13:50:46+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах в ДТП с двумя легковушками пострадали два человека

Виновника аварии устанавливают сотрудники ГИБДД
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ГИБДД ТатарстанаФото: ГИБДД Татарстана
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Накануне днем в Набережных Челнах на пересечении улицы Промышленной и Тэцовского проезда произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По предварительным данным, 50-летний водитель «Лады Калина» двигался со стороны улицы Металлургическая и совершил столкновение с иномаркой «Mazda 3», за рулем которой находился 28-лений мужчина.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия серьезные травмы получили водитель отечественной легковушки и его пассажирка. Их с места аварии увезли в больницу.

Виновника данного ДТП должны установить сотрудники ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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