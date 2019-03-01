В Набережных Челнах в ДТП с двумя легковушками пострадали два человека
Накануне днем в Набережных Челнах на пересечении улицы Промышленной и Тэцовского проезда произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
По предварительным данным, 50-летний водитель «Лады Калина» двигался со стороны улицы Металлургическая и совершил столкновение с иномаркой «Mazda 3», за рулем которой находился 28-лений мужчина.
В результате данного дорожно-транспортного происшествия серьезные травмы получили водитель отечественной легковушки и его пассажирка. Их с места аварии увезли в больницу.
Виновника данного ДТП должны установить сотрудники ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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