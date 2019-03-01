Пять трогательных зоопарков Казани попались на нарушениях
Если в 2018 году в Казани было зарегистрировано 12 случаев укуса животными посетителей трогательных зоопарков, то с начала этого года подобных фактов выявлено уже 4.
В частности, это произошло в торговых центрах «Сувар-Плаза», «Республика», «Кольцо» и в «Татарской деревне».
Кроме того, в перечисленных выше трогательных зоопарках специалисты Роспортебнадзора Татарстана выявили ряд нарушений. Так, например, в них не был обеспечен контроль за наличием ветеринарных сертификатов на всех животных, отсутствовали результаты исследований питомцев на инфекционные заболевания, не было аптечки и договора на оказание ветеринарных услуг.
Также не соблюдались условия уборки и обработки инвентаря, не проводились дератизационные и дезинсекционные мероприятия, допускается свободное перемещение животных рядом с посетителями.
- В отношении ответственных лиц, допустивших выявленные нарушения, приняты меры административного воздействия, - сообщает Роспотребнадзор Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU