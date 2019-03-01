2019-03-01T13:40:33+03:00
Общество

Пять трогательных зоопарков Казани попались на нарушениях

Только с начала 2019 года в Роспотребнадзор Татарстана было подано уже четыре заявления об укусах животных в подобных заведениях
Алина ГАБДУЛИНА
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Данные нарушения были выявлены Роспортебнадзором Татарстана в трогательных зоопарках в торговых центрах «Сувар-Плаза», «Республика», «Кольцо», на улице Баумана и в «Татарской деревне»Данные нарушения были выявлены Роспортебнадзором Татарстана в трогательных зоопарках в торговых центрах «Сувар-Плаза», «Республика», «Кольцо», на улице Баумана и в «Татарской деревне»
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Если в 2018 году в Казани было зарегистрировано 12 случаев укуса животными посетителей трогательных зоопарков, то с начала этого года подобных фактов выявлено уже 4.

В частности, это произошло в торговых центрах «Сувар-Плаза», «Республика», «Кольцо» и в «Татарской деревне».

Кроме того, в перечисленных выше трогательных зоопарках специалисты Роспортебнадзора Татарстана выявили ряд нарушений. Так, например, в них не был обеспечен контроль за наличием ветеринарных сертификатов на всех животных, отсутствовали результаты исследований питомцев на инфекционные заболевания, не было аптечки и договора на оказание ветеринарных услуг.

Также не соблюдались условия уборки и обработки инвентаря, не проводились дератизационные и дезинсекционные мероприятия, допускается свободное перемещение животных рядом с посетителями.

- В отношении ответственных лиц, допустивших выявленные нарушения, приняты меры административного воздействия, - сообщает Роспотребнадзор Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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