2019-03-01T13:20:57+03:00
Происшествия

В Чувашии сотрудника колонии подозревают в том, что он за взятку пронес зеку мобильники

Утверждается, что за это он получил 13 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В отношении 22-летнего сотрудника исправительной колонии №9, которая находится в Цивильске, возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки».

По версии следствия, подозреваемый договорился с одним из зеков о передаче последнему мобильных телефонов, которые для осужденных запрещены. Делать на безвозмездной основе он это не собирался и за свои услуги с октября по ноябрь прошлого года получил в общей сложности 13 тысяч рублей взятки. За эти деньги сотрудник колонии успел пронести на территорию исправительного учреждения и передать осужденному три мобильных телефона.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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