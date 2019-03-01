В Казани изобрели приложение, позволяющие делать телефоном 3D-фото
В Казани выпускник Бизнес-инкубатора ИТ-парка изобрел приложение DPTH. Оно не имеет аналогов, так как позволяет сделать с помощью смартфона 3D-фотографии схожие с теми, которые делает цифровой зеркальный фотоаппарат. Пользователь имеет беспрецедентную возможность контролировать глубину резкости.
Для этого озвученное приложение использует нейронные сети для предсказания глубины резкости по одному-единственному снимку.
- Мы занимались разработкой продукта для беспилотных автомобилей, в котором применяли нейронную сеть для предсказания глубины данных, – заявил основатель и гендиректор компании, где изобрели приложение, Евгений Никольский. - Когда нам удалось успешно запустить нейронную сеть на смартфоне, мы поняли, что эта технология может быть столь же актуальна и в фотографии.
Сообщается, что приложение DPTH может использоваться на любом смартфоне, независимо от того, есть ли у него двойная камера или нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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