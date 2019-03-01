2019-03-01T12:58:03+03:00
Наука

В Казани изобрели приложение, позволяющие делать телефоном 3D-фото

Отмечается, что качество снимков сравнимо с кадрами, сделанными цифровыми зеркальными фотоаппаратами
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: с сайта mic.tatarstan.ruФото: с сайта mic.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

В Казани выпускник Бизнес-инкубатора ИТ-парка изобрел приложение DPTH. Оно не имеет аналогов, так как позволяет сделать с помощью смартфона 3D-фотографии схожие с теми, которые делает цифровой зеркальный фотоаппарат. Пользователь имеет беспрецедентную возможность контролировать глубину резкости.

Для этого озвученное приложение использует нейронные сети для предсказания глубины резкости по одному-единственному снимку.

- Мы занимались разработкой продукта для беспилотных автомобилей, в котором применяли нейронную сеть для предсказания глубины данных, – заявил основатель и гендиректор компании, где изобрели приложение, Евгений Никольский. - Когда нам удалось успешно запустить нейронную сеть на смартфоне, мы поняли, что эта технология может быть столь же актуальна и в фотографии.

Сообщается, что приложение DPTH может использоваться на любом смартфоне, независимо от того, есть ли у него двойная камера или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наука и техника»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В Набережных Челнах на территории микрорайона «КамПИ» построят пять 17-этажных домов
В Чебоксарах за смерть человека в шахте лифта суд назначил экс-директору штраф в 30 тысяч рублей
В Набережных Челнах в ДТП с двумя легковушками пострадали два человека
Пять трогательных зоопарков Казани попались на нарушениях
В Чувашии сотрудника колонии подозревают в том, что он за взятку пронес зеку мобильники
В Чебоксарах парень после ссоры с девушкой разгромил два остановочных павильона
Жителя Чувашии за секс-насилие над девочкой около детсада приговорили к 13 годам колонии
С приходом весны у жителей Казани из кранов может потечь зеленая вода
В Татарстане подростку через нос удалили опухоль в основании черепа
Новым советником главы Чувашии стал президент республиканской Федерации самбо
Из-за завышенных тарифов на мусор жителям Чувашии нанесен ущерб около 200 миллионов рублей
В парках Казани с 1 мая начнут работу 53 торговые палатки
В Татарстане пьяный пациент избил врача-нарколога
В Казани пройдет предпремьерный показ мультфильма "Королевский корги"
В Казани автобус врезался в автовоз, пострадала женщина
В Чувашии в кювете на несколько дней завязла фура из Осетии