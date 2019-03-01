2019-03-01T12:38:41+03:00
Происшествия

В Чебоксарах парень после ссоры с девушкой разгромил два остановочных павильона

Теперь молодому человеку грозит уголовное дело
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МВД по ЧувашииФото: МВД по Чувашии
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Накануне ночью в Чебоксарах молодой человек поругался со своей девушкой и, выпив, отправился бродить по городу. Прогулка закончилась тем, что парень разгромил два остановочных павильона «Такстильмаш».

Полицию на место вызвал охранник расположенного рядом предприятия. Задержанный юноша признался правоохранителям, что не помнит, как громил остановки.

Однако это обстоятельство не спасет молодого человека от уголовной ответственности, которая ему грозит. По информации МВД Чувашии, ранее он привлекался лишь к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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