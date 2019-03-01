Жителя Чувашии за секс-насилие над девочкой около детсада приговорили к 13 годам колонии

СЕГОДНЯ 12:12 2019-03-01T12:12:36+03:00

Он схватил ребенка, когда рядом не было никого из взрослых

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35-летнего жителя Канаша признали виновным в секс-насилии над ребенком.

Мужчина совершил надругательство в своем городе и недалеко от детского сада. Так, днем 30 ноября прошлого года он воспользовался отсутствием поблизости взрослых и схватил 7-летнюю девочку.

Насильник отнес ее к ближайшим гаражам. При этом он угрожал ребенку расправой, если она будет звать на помощь. Укрывшись от посторонних глаз, мужчина надругался над девочкой.

Когда об этом стало известно полицейским, они довольно быстро нашли и задержали подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело, мужчину на время следствия заключили под стражу.

- В итоге суд приговорил его к наказанию в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, - сообщили в следственном комитете Чувашии. - Приговор суда еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU