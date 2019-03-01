С приходом весны у жителей Казани из кранов может потечь зеленая вода
В начале весны казанские коммунальщики решили проверить тепловоды на предмет утечек. Как это уже стало традиционно, используют для процесса краситель зеленого цвета Уранин-А.
Так, 4 марта его добавят в воду котельной «Азино», а 11 марта в магистральные тепловоды от Казанской ТЭЦ-1.
Коммунальщики просят жителей Вахитовского, Приволжского и Советского районов города при обнаружении зеленой воды, в том числе в кранах, сообщить об этом в диспетчерскую службу по телефону: (843) 291-87-95.
СПРАВКА
Уранин-А - допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды.
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ИСТОЧНИК KP.RU