2019-03-01T11:52:49+03:00
Общество

С приходом весны у жителей Казани из кранов может потечь зеленая вода

С помощью красителя коммунальщики будут искать, где вода для отопления утекает не в ту трубу
Олег ЛУГОВОЙ
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Краситель в трубы отопления подадут 4 и 11 марта.Краситель в трубы отопления подадут 4 и 11 марта.
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В начале весны казанские коммунальщики решили проверить тепловоды на предмет утечек. Как это уже стало традиционно, используют для процесса краситель зеленого цвета Уранин-А.

Так, 4 марта его добавят в воду котельной «Азино», а 11 марта в магистральные тепловоды от Казанской ТЭЦ-1.

Коммунальщики просят жителей Вахитовского, Приволжского и Советского районов города при обнаружении зеленой воды, в том числе в кранах, сообщить об этом в диспетчерскую службу по телефону: (843) 291-87-95.

СПРАВКА

Уранин-А - допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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