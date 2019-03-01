В Татарстане подростку через нос удалили опухоль в основании черепа
17-летнему жителю Набережных Челнов провели уникальную операцию в детской республиканской клинической больнице Татарстана. Впервые в истории татарстанского медучреждения через нос была удалена доброкачественная опухоль в основании черепа - ангиофиброма.
Это редкое и очень опасное заболевание, которое встречается только у юношей в возрасте от 11 до 18 лет. Болезнь характеризуется быстрым ростом опухоли и частыми носовыми кровотечениями, которые могут привести к тяжелой анемии.
Раньше в Татарстане подобные опухоли оперировали лишь с помощью разрезов, но этот способ оставляет рубцы на лице пациента. В этот раз все было сделано эндоскопическим методом
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ИСТОЧНИК KP.RU
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