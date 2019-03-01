Новым советником главы Чувашии стал президент республиканской Федерации самбо

СЕГОДНЯ 11:09 2019-03-01T11:09:25+03:00

Евгений Селиванов будет работать на новой для себя должности на общественных началах

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В пятницу, 1 марта, было объявлено, что новым советником главы Чувашии Михаила Игнатьева станет заслуженный тренер России и президент республиканской Федерации самбо Евгений Селиванов. Работать на новой должности 51-летний спортсмен будет на общественных началах.

Известно, что Селиванов кроме всего прочего является вице-президентом Всероссийской федерации самбо, заслуженным работником физической культуры России, председателем Совета федерации самбо ПФО и заместителем директора по спортивной работе СШОР № 10 по самбо и дзюдо.

ИСТОЧНИК KP.RU