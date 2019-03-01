2019-03-01T10:32:25+03:00
Общество

В парках Казани с 1 мая начнут работу 53 торговые палатки

Аукцион на право их размещение состоится 11 марта
Алина ГАБДУЛИНА
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Торговые точки разместятся в 15 парках городаТорговые точки разместятся в 15 парках городаФото: Алина НИЗАМОВА
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Летний сезон не за горами, и то, как будут благоустроены парки и скверы в администрации Казани решают уже сейчас. На 11 марта запланирован аукцион на право на размещения в 15 парках города 53 нестационарных торговых объектов - палаток и кафе. Напомним, что с 2019 года предприниматели будут покупать места на два летних сезона везде, кроме парка имени Горького. Победители электронных торгов будут выявлены к началу апреля, а сам летний торговый сезон начнется с 1 мая.

Отмечается, что на цену каждой точки будет влиять как расположение парка и конкретной точки в нем, так и вид будущей торговли.

После оглашения результатов аукциона, владельцам точек придется согласовать их внешний вид с горуправлением архитектуры и градостроительства. Кроме того бизнесменам придется учесть ряд требований. Так, информация на торговой точке должна быть указана на русском и татарском языках. А продавец должен будет обеспечить покупателям различные варианты оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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