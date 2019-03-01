В Татарстане пьяный пациент избил врача-нарколога

СЕГОДНЯ 10:15 2019-03-01T10:15:27+03:00

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ЧП произошло 26 февраля в 22.30 в приемном покое Елабужской ЦРБ. В больницу доставили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Во время осмотра пациент начал вести себя агрессивно и напал на врача - психиатра-нарколога. Он успел нанести несколько ударов доктору, пока его не оттащили сотрудники ЧОП, несущие службу в больнице. Им удалось его задержать и передать подъехавшим полицейским.

- Пострадавший медик находится на больничном, - сообщил собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU