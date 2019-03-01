В Казани пройдет предпремьерный показ мультфильма "Королевский корги"
Анимационный фильм режиссера Бена Стассена выходит на российские экраны 7 марта, но для жителей Казани сделано исключение - они смогут увидеть мультфильм "Королевский корги" уже 6 марта.
Любимая порода собак у очень богатых и влиятельных людей — это корги. Маленькие собачки полностью погружены в жизнь своих больших хозяев. Спасаясь от политических интриг, любимец Британской Королевы вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит не только познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона, но и доказать, что он настоящий Королевский Корги.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Культура: Кинопробы»