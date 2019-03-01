2019-03-01T09:40:27+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ мультфильма "Королевский корги"

Мероприятие состоится в кинотеатре "Алмаз Порт Синема" в КРЦ "Ривьера"
Лика ИСАЕВА
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Кадр из муотфильмаКадр из муотфильмаФото: принтскрин видео.
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Анимационный фильм режиссера Бена Стассена выходит на российские экраны 7 марта, но для жителей Казани сделано исключение - они смогут увидеть мультфильм "Королевский корги" уже 6 марта.

Любимая порода собак у очень богатых и влиятельных людей — это корги. Маленькие собачки полностью погружены в жизнь своих больших хозяев. Спасаясь от политических интриг, любимец Британской Королевы вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит не только познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона, но и доказать, что он настоящий Королевский Корги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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