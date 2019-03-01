В Казани автобус врезался в автовоз, пострадала женщина

СЕГОДНЯ 09:21 2019-03-01T09:21:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередная авария с участием пассажирского автобуса произошла 28 февраля в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, водитель автобуса маршрута №33 превысил безопасную скорость, не соблюдал интервал и врезался в автовоз. В результате столкновения пострадала пассажирка автобуса - женщина упала в салоне и получила травму головы.

Во время столкновения пострадала пассажирка автобусаФото: соцсети

Автовоз не пострадал, но автобус потерял лобовое стекло - один из траков, по которому на верхнюю площадку автовоза загоняют автомобили, выбил его.

Автобус получил поврежденияФото: соцсети

На момент аварии в салоне находилось несколько десятков пассажиров. Фотографии ДТП сделал один из них и выложил в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU