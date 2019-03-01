В Казани автобус врезался в автовоз, пострадала женщина
Очередная авария с участием пассажирского автобуса произошла 28 февраля в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, водитель автобуса маршрута №33 превысил безопасную скорость, не соблюдал интервал и врезался в автовоз. В результате столкновения пострадала пассажирка автобуса - женщина упала в салоне и получила травму головы.
Во время столкновения пострадала пассажирка автобусаФото: соцсети
Автовоз не пострадал, но автобус потерял лобовое стекло - один из траков, по которому на верхнюю площадку автовоза загоняют автомобили, выбил его.
Автобус получил поврежденияФото: соцсети
На момент аварии в салоне находилось несколько десятков пассажиров. Фотографии ДТП сделал один из них и выложил в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU
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