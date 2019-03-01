В Чувашии в кювете на несколько дней завязла фура из Осетии

СЕГОДНЯ 08:57 2019-03-01T09:00:16+03:00

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ЧП произошло несколько дней назад в Комсомольском районе республики. Во время неудачного маневра с трассы в кювет улетела фура с грузом в 20 тонн. Сразу после этого автомобиль прочно увяз в каше из земли и снега.

Самостоятельно выбраться из плена дальнобойщик из Осетии не смог. Ему пытались помочь все дорожные службы района, приезжали спасатели, были вызваны на место ЧП несколько тракторов, но все было безуспешно. Водитель категорически отказывался разгружать фуру, а вытащить автомобиль с таким грузом было невозможно.

Наконец автоинспекторам удалось уговорить мужчину разгрузить автомобиль, и тогда его быстро выдернули из кювета. Затем водителю помогли загрузить вновь автомобиль и он отправился дальше в путь. Но перед отъездом он записал видеообращение со словами благодарности:

"Огромное спасибо всему Комсомольскому району и всем, кто мне помог. От имени всех порядочных осетинов говорю большое спасибо, низкий поклон!".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/694737" frameborder="0"></iframe> Дальнобойщик из Осетии поблагодарил Чувашию за помощь во время ЧП.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU