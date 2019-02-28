2019-02-28T19:45:22+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции отменил брокерскую комиссию за биржевые сделки с ПИФами

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ВТБ Капитал Инвестиции отменил брокерскую комиссию за биржевые сделки с паями, в том числе через приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Такое решение будет способствовать развитию продаж продуктов компании через цифровые каналы и повышению интереса розничных клиентов к фондам.

Изменения в тарифах касаются флагманских фондов ВТБ Капитал Управление активами:

· БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета»

· ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Индекс ММВБ»

· ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Акций»

· ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Казначейский»

Покупать и продавать паи фондов в «ВТБ Мои Инвестиции» можно самостоятельно в любое время торгового дня.

- Мы реализовали ряд проектов, которые делают инвестирование для наших клиентов более доступным и эффективным: открытие и регистрация брокерских счетов онлайн, удобное осуществление операций через «ВТБ Мои Инвестиции», развитие линейки качественных продуктов для дистанционных продаж. Комиссии за операции играют немаловажную роль при расчете доходности от инвестирования. Отмена брокерской комиссии за биржевые сделки с ПИФами под управлением ВТБ Капитал Управление активами – важный шаг, который в будущем поможет инвесторам эффективнее достигать своих финансовых целей, - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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