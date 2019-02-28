В Чувашии на трассе М-7 в ДТП с легковушкой и "Газелью" погибли два человека, один пострадал
Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 февраля на границе Чувашии и Нижегородской области на 586 километре трассы М-7 "Москва-Уфа" в Ядринском районе республики.
По предварительным данным, водитель иномарки "Фольксваген Поло" превысил безопасную скорость и выехал на встречку. Там он не справился с управлением и врезался в "Газель".
- Сила удара была такова, что смертельные травмы получили водитель и пассажир иномарки, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Чувашии.
Травмы получил водитель "Газели" и его госпитализировали в ближайшую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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