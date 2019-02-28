В Чувашии на трассе М-7 в ДТП с легковушкой и "Газелью" погибли два человека, один пострадал

СЕГОДНЯ 19:30 2019-02-28T19:30:30+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

По предварительным данным, водитель иномарки "Фольксваген Поло" превысил безопасную скорость и выехал на встречку

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 февраля на границе Чувашии и Нижегородской области на 586 километре трассы М-7 "Москва-Уфа" в Ядринском районе республики.

По предварительным данным, водитель иномарки "Фольксваген Поло" превысил безопасную скорость и выехал на встречку. Там он не справился с управлением и врезался в "Газель".

- Сила удара была такова, что смертельные травмы получили водитель и пассажир иномарки, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Чувашии.

Травмы получил водитель "Газели" и его госпитализировали в ближайшую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU