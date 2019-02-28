В татарстанский город Нурлат назначен новый прокурор
Приказом Генпрокурора России на пост Нурлатского городского прокурора назначен старший советник юстиции 37-летний Сайяр Зиятдинов.
В этот четверг глава надзорного ведомства Татарстана Илдус Нафиков представил назначенного коллективу Нурлатской городской поркуратуры и активу района.
К слову занимавший до Зиятдинова этот пост Рамил Гарифуллин теперь работает прокурором столицы Марий Эл – Йошкар-Олы.
СПРАВКА
Фото: прокуратура Татарстана
Сайяр Зиятдинов родился в Казани. Окончил юридический факультет КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина. Службу в прокуратуре начал в 2003 году старшим следователем Авиастроительного района Казани.
После служил старшим помощником прокурора Авиастроительного района, заместителем прокурора Алексеевского района Татарстана, помощником прокурора республики по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму.
Отмечен знаком отличия «За верность закону» III степени (2017). Женат, воспитывает сына и дочь.
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