В Чувашии водитель "Лады" выехал на встречку и попал в ДТП: пострадал один человек
Автомобили получили сильные повреждения
С места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Столкновение произошло 28 февраля в 7.30 на 95 километре автодороги "Чебоксары-Сурское" в Шумерлинском районе Чувашии.
По предварительным данным, водитель отечественной легковушки "Лада Калина" решил обогнать впереди идущий транспорт и выехал на встречку. Но завершить маневр он не успел - врезался идущую на него "четырнадцатую".
- Водитель ВАЗ-2114 получил травмы различной степени тяжести и его госпитализировали в ближайшую больницу, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Чувашии. - Автомобили получили сильные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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