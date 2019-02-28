В Чувашии водитель "Лады" выехал на встречку и попал в ДТП: пострадал один человек

СЕГОДНЯ 20:03 2019-02-28T20:03:39+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

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Столкновение произошло 28 февраля в 7.30 на 95 километре автодороги "Чебоксары-Сурское" в Шумерлинском районе Чувашии.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки "Лада Калина" решил обогнать впереди идущий транспорт и выехал на встречку. Но завершить маневр он не успел - врезался идущую на него "четырнадцатую".

- Водитель ВАЗ-2114 получил травмы различной степени тяжести и его госпитализировали в ближайшую больницу, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Чувашии. - Автомобили получили сильные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU