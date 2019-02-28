В Чебоксарах таксист несся по встречке, спеша к умирающему тестю
В дежурную часть Госавтоинспекции Чувашии 27 февраля позвонили очевидцы и сообщили, что по дорогам Чебоксар на "красный" и по встречке носится черная "Лада Гранта". Автомобиль службы такси задержали патрульные.
В Чебоксарах таксист несся по встречке, спеша к умирающему тестю.соцсети
В отношении водителя составили четыре административных материала - по два за выезд на встречку и проезд на "красный" сигнал светофора. Всего на общую сумму 12 тысяч рублей, сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.
В свое оправдание водитель рассказал, что торопился домой - позвонили родственники и сообщили, что тесть находится в критическом состоянии. Вот он и торопился вернуться домой, чтобы застать тестя живым. Но не успел.
ИСТОЧНИК KP.RU
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