СЕГОДНЯ 18:49 2019-02-28T18:49:27+03:00

Мужчину задержали на одной из улиц города Фото: соцсети

В итоге лихач "насобирал" штрафов на 12 тысяч рублей [фото]

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть Госавтоинспекции Чувашии 27 февраля позвонили очевидцы и сообщили, что по дорогам Чебоксар на "красный" и по встречке носится черная "Лада Гранта". Автомобиль службы такси задержали патрульные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/694663" frameborder="0"></iframe> В Чебоксарах таксист несся по встречке, спеша к умирающему тестю.соцсети

В отношении водителя составили четыре административных материала - по два за выезд на встречку и проезд на "красный" сигнал светофора. Всего на общую сумму 12 тысяч рублей, сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.

В свое оправдание водитель рассказал, что торопился домой - позвонили родственники и сообщили, что тесть находится в критическом состоянии. Вот он и торопился вернуться домой, чтобы застать тестя живым. Но не успел.

ИСТОЧНИК KP.RU