2019-02-28T18:49:27+03:00
Происшествия

В Чебоксарах таксист несся по встречке, спеша к умирающему тестю

В итоге лихач "насобирал" штрафов на 12 тысяч рублей [фото]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Мужчину задержали на одной из улиц городаМужчину задержали на одной из улиц городаФото: соцсети
Изменить размер текста:

В дежурную часть Госавтоинспекции Чувашии 27 февраля позвонили очевидцы и сообщили, что по дорогам Чебоксар на "красный" и по встречке носится черная "Лада Гранта". Автомобиль службы такси задержали патрульные.

В Чебоксарах таксист несся по встречке, спеша к умирающему тестю.соцсети

В отношении водителя составили четыре административных материала - по два за выезд на встречку и проезд на "красный" сигнал светофора. Всего на общую сумму 12 тысяч рублей, сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.

В свое оправдание водитель рассказал, что торопился домой - позвонили родственники и сообщили, что тесть находится в критическом состоянии. Вот он и торопился вернуться домой, чтобы застать тестя живым. Но не успел.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии водитель "Лады" выехал на встречку и попал в ДТП: пострадал один человек
ВТБ Капитал Инвестиции отменил брокерскую комиссию за биржевые сделки с ПИФами
В Чувашии на трассе М-7 в ДТП с легковушкой и "Газелью" погибли два человека, один пострадал
В татарстанский город Нурлат назначен новый прокурор
В Казани, напавшего на полицейского с ножом и угрожавшего ему пистолетом, приговорили к 9 годам колонии
В Чебоксарах изъяли и уничтожили 85 килограмм пекинской капусты
В Набережных Челнах начала работу социальная парикмахерская для малоимущих
Государственные услуги в электронном виде получают 1,5 миллиона татарстанцев
С начала 2019 в Татарстане открылись 13 новых пунктов заготовки металлолома
В Чувашии мужчина попал в больницу после того, как на него с пятого этажа упала глыба льда
ВТБ, представители крупного бизнеса и ЦБ обсудили актуальные вопросы ВЭД
В Татарстане могут запретить проводить митинги рядом с жилыми домами
В Татарстане мужчина получил отравление и ожоги из-за курения
В Татарстане власти будут работать с инвесторами по принципу одного окна
В Татарстане обнаружено нефтяное озеро глубиной 3,75 метра
Глава Чувашии уволил министра природы республики Александра Коршунова
Начинает работу совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона» для развития сетей 5G
Президент Татарстана обсудил совместные проекты с университетом США, созданным основателем Apple
В Татарстане во время пожара в коровнике спасли 50 коров и 70 телят
Власти Казани заказали проект планировки дороги-дублера Горьковского шоссе
1 марта в трех районах Казани отключат электричество
Из бюджета Татарстана выделят 62 миллиона рублей на строительство 8 новых лыжных баз
В Альметьевске во время пожара пострадал 40-летний мужчина
В Казани во время пожара спасли пьяного мужчину
ВТБ начинает работу по новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса