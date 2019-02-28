2019-02-28T18:18:14+03:00
Происшествия

В Казани, напавшего на полицейского с ножом и угрожавшего ему пистолетом, приговорили к 9 годам колонии

До этого молодой человек успел ранить своего собутыльника
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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26-летнего уроженца Саратовской области признали виновным в покушении на убийство и нападении на полицейского.

Вечером 24 июля 2018 года в поселке Дербышки в подъезде одного из домов на улице Солидарности молодой человек выпивал в незнакомой компании. В один из моментов он заметил пропажу мобильника, который принадлежал его девушке, и стал предъявлять претензии собутыльникам. В ходе конфликта осужденный достал нож и ударил им одного из них в живот.

Когда на место происшествия приехали полицейские, парень ударил ножом одного из них, а после достал пневматический пистолет и наставил его на стража порядка.

- Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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