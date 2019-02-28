Государственные услуги в электронном виде получают 1,5 миллиона татарстанцев
Это около 80% от общего числа жителей республики
Для составления электронного перечня специалисты проанализировали 96 наиболее востребованных социальных услугФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Стало известно, что государственные услуги в электронном виде на данный момент получают уже 1,5 миллиона жителей Татарстана. Эта цифра составляет порядка 80% от общего числа населения республики. Об этом в четверг, 28 февраля, журналистам сообщила министр труда региона Эльмира Зарипова.
По словам главы ведомства, для составления электронного перечня специалисты проанализировали 96 наиболее востребованных социальных услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU