Государственные услуги в электронном виде получают 1,5 миллиона татарстанцев

СЕГОДНЯ 17:14 2019-02-28T17:14:11+03:00

Для составления электронного перечня специалисты проанализировали 96 наиболее востребованных социальных услуг Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Это около 80% от общего числа жителей республики

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Стало известно, что государственные услуги в электронном виде на данный момент получают уже 1,5 миллиона жителей Татарстана. Эта цифра составляет порядка 80% от общего числа населения республики. Об этом в четверг, 28 февраля, журналистам сообщила министр труда региона Эльмира Зарипова.

По словам главы ведомства, для составления электронного перечня специалисты проанализировали 96 наиболее востребованных социальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU