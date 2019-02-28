В Татарстане могут запретить проводить митинги рядом с жилыми домами

СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-28T15:49:37+03:00

Парламентарий также предложил сократить до 10 метров расстояние между митингующими и зданиями госорганов и местных властей Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Соответствующий проект изменений в закон уже внесен в Госсовет республики

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Депутат Ильдар Шамилов внес в Госсовет Татарстана проект изменений в закон о митингах, который действует на территории республики. В частности, народный избранник предложил запретить проводить подобные публичные мероприятия на площадках, которые находятся менее чем в 25 метрах от жилых домов.

Также сообщается, что депутат предложил сократить до 10 метров расстояние между митингующими и зданиями госорганов, местных властей. К таковым татарстанский парламентарий не отнес здания прокуратуры, консульств, культурных сооружений, медицинских и образовательных учреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU