В Татарстане власти будут работать с инвесторами по принципу одного окна
На сайте кабинета министров Татарстана появилось постановление, согласно которому, республиканские власти обязуются работать с инвесторами по принципу одного окна. Известно, что обеспечивать такую работу будет региональное Агентство инвестиционного развития (АИР).
В частности, АИР будет принимать заявки на получение услуг, консультировать потенциальных инвесторов, оказывать им информационную и юридическую поддержку при подготовке документов, оценивать эффективность проектов, принимать ходатайства на выделение земли без торгов.
Отмечается, что принцип одного окна был принят для улучшения инвестклимата в республике.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»