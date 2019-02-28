В Татарстане власти будут работать с инвесторами по принципу одного окна

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-28T15:02:12+03:00

Это должно улучшить инвестклимат в республике

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На сайте кабинета министров Татарстана появилось постановление, согласно которому, республиканские власти обязуются работать с инвесторами по принципу одного окна. Известно, что обеспечивать такую работу будет региональное Агентство инвестиционного развития (АИР).

В частности, АИР будет принимать заявки на получение услуг, консультировать потенциальных инвесторов, оказывать им информационную и юридическую поддержку при подготовке документов, оценивать эффективность проектов, принимать ходатайства на выделение земли без торгов.

Отмечается, что принцип одного окна был принят для улучшения инвестклимата в республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU