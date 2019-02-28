2019-02-28T14:44:52+03:00
Происшествия

В Татарстане обнаружено нефтяное озеро глубиной 3,75 метра

Оно находится в водоохранной зоне около притока реки Степной Зай
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: eco.tatarstan.ruФото: eco.tatarstan.ru
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В Альметьевском районе Татарстана вблизи села Кульшарипово экологи обнаружили котлован, наполненный нефтепродуктами. Его глубина составила 3,75 метра, а площадь 165 квадратных метров. Чем не озеро?

Выяснилось, что там чинили магистральный нефтепровод и котлован использовали для слива сырья и его временного хранения. Вот только этот «водоем» не оборудовали гидроизоляционными материалами и обваловкой, да и заполняемость его нефтепродуктами превысила проектную отметку.

- Разлив нефтепродуктов допущен в водоохранной зоне безымянного ручья, являющегося притоком реки Степной Зай. Был произведен отбор проб грунта для анализа, в результате которого выявлены превышения по нефтепродуктам – в 6,2 раза, по хлоридам – в 5,4 раза, - сообщают в Минэкологии Татарстана.

Для принятия мер все материалы дела направлены в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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