В Чебоксарах изъяли и уничтожили 85 килограмм пекинской капусты

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-28T17:47:50+03:00

Она была обнаружена на одном из рынков и не имела на своей упаковке информации о происхождении

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Накануне специалисты Россельхознадзора Чувашии совместно с сотрудниками местной прокуратуры проверили рынки Чебоксар. На одном из них ими было обнаружено 85 килограмм подозрительной пекинской капусты неизвестного происхождения.

Помимо этого, у продавца овощей не было товаросопроводительных и разрешительных документов, которые бы подтвердили безопасность продукции. Единственным решением в данной ситуации стало изъятие и последующее уничтожение всей капусты.

ИСТОЧНИК KP.RU