Президент Татарстана обсудил совместные проекты с университетом США, созданным основателем Apple

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-28T14:02:49+03:00

Также во встрече приняло участие руководство и другого американского вуза – Потомак

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В этот четверг, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством американских университетов Потомак и Woz-U (созданным основателем Apple Стивом Возняком – Ред.).

Темой для обсуждения стали совместные проекты.

- На последней встрече мы обсуждали перспективы сотрудничества и возможность пилотного внедрения на базе ТИСБИ действующей в США программы К-12 в области компьютерных наук. Сюда входят программирование, дизайн, инжиниринг, робототехника и другие направления. Это инициатива прорабатывается в рамках утвержденной Стратегией-2030 задачи по развитию человеческого капитала, - сказал Рустам Минниханов.

В итоге стороны договорились о создании рабочей группы для подробного изучения программы и ее адаптации для России.

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ИСТОЧНИК KP.RU