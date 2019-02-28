2019-02-28T14:02:49+03:00
Общество

Президент Татарстана обсудил совместные проекты с университетом США, созданным основателем Apple

Также во встрече приняло участие руководство и другого американского вуза – Потомак
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: resident.tatar.ruФото: resident.tatar.ru
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В этот четверг, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством американских университетов Потомак и Woz-U (созданным основателем Apple Стивом ВознякомРед.).

Темой для обсуждения стали совместные проекты.

- На последней встрече мы обсуждали перспективы сотрудничества и возможность пилотного внедрения на базе ТИСБИ действующей в США программы К-12 в области компьютерных наук. Сюда входят программирование, дизайн, инжиниринг, робототехника и другие направления. Это инициатива прорабатывается в рамках утвержденной Стратегией-2030 задачи по развитию человеческого капитала, - сказал Рустам Минниханов.

В итоге стороны договорились о создании рабочей группы для подробного изучения программы и ее адаптации для России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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