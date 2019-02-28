Президент Татарстана обсудил совместные проекты с университетом США, созданным основателем Apple
В этот четверг, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством американских университетов Потомак и Woz-U (созданным основателем Apple Стивом Возняком – Ред.).
Темой для обсуждения стали совместные проекты.
- На последней встрече мы обсуждали перспективы сотрудничества и возможность пилотного внедрения на базе ТИСБИ действующей в США программы К-12 в области компьютерных наук. Сюда входят программирование, дизайн, инжиниринг, робототехника и другие направления. Это инициатива прорабатывается в рамках утвержденной Стратегией-2030 задачи по развитию человеческого капитала, - сказал Рустам Минниханов.
В итоге стороны договорились о создании рабочей группы для подробного изучения программы и ее адаптации для России.
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ИСТОЧНИК KP.RU