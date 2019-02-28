В Чувашии мужчина попал в больницу после того, как на него с пятого этажа упала глыба льда
Накануне вечером в Новочебоксарске на улице Молодежная произошло ЧП. На 55-летнего прохожего с крыши балкона на пятом этаже одного из домов упала глыба льда.
В результате мужчина получил травму головы и другие телесные повреждения, с места происшествия его госпитализировали. Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей.
- По данному факту организована доследственная проверка на предмет наличия в действиях ответственных лиц управляющей компании, которая обслуживает дом, признаков состава уголовного преступления, предусмотренного статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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