2019-02-28T16:39:33+03:00
Происшествия

В Чувашии мужчина попал в больницу после того, как на него с пятого этажа упала глыба льда

Пока он в больнице, делом начали заниматься следователи
Олег ЛУГОВОЙ
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По данному факту проводится доследственная проверка.По данному факту проводится доследственная проверка.
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Накануне вечером в Новочебоксарске на улице Молодежная произошло ЧП. На 55-летнего прохожего с крыши балкона на пятом этаже одного из домов упала глыба льда.

В результате мужчина получил травму головы и другие телесные повреждения, с места происшествия его госпитализировали. Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей.

- По данному факту организована доследственная проверка на предмет наличия в действиях ответственных лиц управляющей компании, которая обслуживает дом, признаков состава уголовного преступления, предусмотренного статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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