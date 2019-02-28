2019-02-28T14:27:07+03:00
Общество

Глава Чувашии уволил министра природы республики Александра Коршунова

Пока исполнять обязанности главы этого ведомства будет его первый заместитель Александр Ефремов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба портала органов власти ЧувашииФото: пресс-служба портала органов власти Чувашии
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В четверг, 28 февраля, стало известно, что глава Чувашии Михаил Игнатьев уволил министра природных ресурсов и экологии республики Александра Коршунова. Соответствующий указ появился на официальном портале органов власти региона. Причина увольнения в нем не указана.

Коршунов официально возглавил министерство в ноябре 2016 года после работы директором Центра агрохимической службы «Чувашский».

Сейчас все обязанности главы ведомства переложены на первого замминистра Александра Ефермова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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