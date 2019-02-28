1 марта в трех районах Казани отключат электричество

СЕГОДНЯ 12:47 2019-02-28T12:47:11+03:00

Причина этого в плановом ремонте и техобслуживании на сетях

Изменить размер текста: A A

В первый день весны-2019 – 1 марта, в трех районах столицы Татарстана отключат свет.

Так, с 9.00 до 11.00 без него оставят дом №50в на улице Лево-Булачная в Вахитовском районе города. А с 13.00 до 17.00 обесточат дом №2 на улице Дзержинского и дом №4 на улице Лобачевского.

В Приволжском районе Казани с 9.00 до 17.00 свет пропадет в поселке Вишневка по улицам: Балачак, Береговая, Большая, переулок Дальний, Долгая, Жилякле, Заречная, Звездопадная, Знатная, Красивая, Луговая, переулок Раздольный, Тамчы, Тау Буе, Черноплодная и Яркая.

Кроем того, с 9.00 до 18.00 электричество отключат в домах поселка Константиновка Советского района, которые находятся на улицах: Загоскина, Коринфского, Райская, Тенишева и Хлебникова.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU