Власти Казани заказали проект планировки дороги-дублера Горьковского шоссе
Стало известно, что власти Казани хотят создать дорогу-дублер Горьковского шоссе. На данный момент уже имеется заказ на разработку проекта его планировки, а соответствующее постановление Исполкома опубликовано в электронном сборнике документов вместе с графической схемой дороги.
Опубликованная в электронном сборнике документов графическая схема
Согласно постановлению, проект планировки и межевания территории линейного объекта «Автомобильная дорога-дублер от улицы Залесной до федеральной трассы М7 „Волга“» должен быть разработан не позднее 28 декабря 2020 года.
Все поступающие по этому поводу предложения будет рассматривать управление архитектуры и градостроительства Исполкома Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU