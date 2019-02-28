2019-02-28T13:01:46+03:00
Экономика

Власти Казани заказали проект планировки дороги-дублера Горьковского шоссе

Документ должен быть разработан не позднее 28 декабря 2020 года [схема]
Алина ГАБДУЛИНА
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Поступающие предложения будет рассматривать управление архитектуры и градостроительства исполкома КазаниПоступающие предложения будет рассматривать управление архитектуры и градостроительства исполкома КазаниФото: Иван НИЖЕГОРОДОВ
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Стало известно, что власти Казани хотят создать дорогу-дублер Горьковского шоссе. На данный момент уже имеется заказ на разработку проекта его планировки, а соответствующее постановление Исполкома опубликовано в электронном сборнике документов вместе с графической схемой дороги.

Опубликованная в электронном сборнике документов графическая схема

Опубликованная в электронном сборнике документов графическая схема

Согласно постановлению, проект планировки и межевания территории линейного объекта «Автомобильная дорога-дублер от улицы Залесной до федеральной трассы М7 „Волга“» должен быть разработан не позднее 28 декабря 2020 года.

Все поступающие по этому поводу предложения будет рассматривать управление архитектуры и градостроительства Исполкома Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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